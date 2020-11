Ana Furtado e Boninho Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 15:17

As definições de "meu casal" foram atualizadas com sucesso. É que apresentadora Ana Furtado revelou que nunca precisou fingir orgasmo durante os 24 anos de casamento com Boninho. Durante entrevista no "Lady Night", Tata Werneck, que não tem papas na língua, questionou Ana sobre o fato.

"Sim, já fingi. Mas nunca fingi orgasmo com o meu marido em 24 anos de casamento", respondeu a apresentadora de 47 anos. Após a afirmação, ela ainda exaltou o marido: "Dá-lhe, Boninho!". Chocada coma informação, Tatá Werneck se levantou e emendou: "Que isso, hein? Essa é para aplaudir em praia de igreja, para glorificar de pé. Maravilhoso". Ana Furtado e Boninho começaram a namorar em 1996 e se casaram em 1999. O casal tem uma filha, Isabella Furtado Brasil, nascida em 2007.



Publicidade

Ana Furtado dá entrevista à Tata Werneck Reprodução da internet

Dentre outro assunto,o tema "traição" foi pauta no programa. Ana disse que nunca teve vontade de trair um namorado. "Eu nunca traí ninguém, mas já fui traída. Bem, não que eu soubesse, mas imagino que eu já tenha sido traída por um ex", comentou.



Implacável, Tata quis saber se Ana Furtado perdoaria uma pulada de cerca. "Eu precisaria pensar, pois deve ser muito difícil quando cai essa ficha. Ainda mais se você está dividindo a vida com alguém durante tanto tempo e esse tipo de coisa acontece. Deve ser muito duro", respondeu.



Publicidade

Ana Furtado e Boninho Reprodução/Instagram