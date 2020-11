Taís Araújo e Lázaro Ramos Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 19:00 | Atualizado 21/11/2020 19:10

A pandemia do novo coronavírus ainda não terminou! Desta vez,Taís Araújo, Lázaro Ramos e os dois filhos do casal, João e Maria, de 9 e 5 anos, testaram positivo para a covid-19. A informação foi confirmada pela própria atriz, neste sábado, através de um post no Instagram.

A artista contou que ela e o marido sentem sintomas leves e as crianças estão assintomáticas. "Queridos amigos, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês que, infelizmente, nossa família testou positivo para Covid-19. Como todos sabem, nós caminhamos até aqui com todos os cuidados possíveis e seguindo todos os protocolos de segurança. Isto mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos, porque a pandemia infelizmente está longe do fim", chamando atenção para que a população continue se cuidando e seguindo as orientações de distanciamento social.

Ela contou que tanto ela quanto Lázaro reforçou ainda mais as medidas de segurança. "Nós dois e as crianças, João e Maria, já estamos no meio da quarentena protocolada ao positivar a Covid 19. Estamos isolados e seguindo ainda mais rigorosamente todas as precauções médicas. Sentimos sintomas leves, e, para nosso alívio, as crianças estão assintomáticas. Nós dois e as crianças, João e Maria, já estamos no meio da quarentena protocolada ao positivar a Covid 19", disse.

O casal recebeu apoio de amigos e fãs nos comentários das publicações. "Vocês vão passar por isso sem sustos. Carinho", disse Boninho. "Melhoras amores!", desejou Alinne Moraes. "Vai ficar tudo bem", escreveu Thelma Assis. "Fiquem bem, queridos", desejou Alessandra Maestrini.