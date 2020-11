Baco Exu do Blues Vulgo Jr.

Por O Dia

Rio - Baco Exu do Blues está raivoso no seu mais novo lançamento, "Tommie Smith", que chega às plataformas digitais. A faixa faz alusão ao lendário atleta americano, que gerou polêmica por ser o primeiro a cerrar os punhos saudando o povo preto de cima do pódio.