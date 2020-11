A Noisy é composta por Paul (laranja) e Max (vermelho) Divulgação

Rio - Formada pelos paulistas Paul e Max, a dupla Noisy lança nesta quarta, dia 18, o clipe do sucesso 'Nada é Impossível', canção do seu primeiro álbum 'Seja Seu Guia'. A música, que mistura rap, hip hop e surf music, fala sobre coragem e superar os obstáculos para conquistar seus objetivos. O curta, que foi produzido de forma independente, tem ilustrações da renomada produtora Motor Níveo, que já fez trabalhos para Lollapalooza, Usher, Coachella, Rock in Rio, entre vários outros, e pode ser conferido no link

"Alguns fãs já falaram pra gente que essa é a preferida do álbum. Então, fizemos algo bem especial pra eles que se inspiram na canção", afirma Paul. "Por isso escolhemos São Paulo como plano de fundo e as ilustrações representando a criatividade para superar os obstáculos, trazendo uma levada bem descontraída, com surf music", completa Max.

'Seja Seu Guia' conta com 13 faixas autorais, que inspiram mudança e liberdade, numa produção independente.

O álbum conta ainda com as canções 'Quem É Você?', 'Espírito Livre', 'Vida Inteira', 'Pouco pra Mim', 'É o Jeito que Ela Anda', 'O que dirão do Amor', 'Nossa Mistura', 'Vale Night', 'Toda Paz', 'Ninguém vai me Parar', 'Você Gosta', e 'Quem ta na Pista'.