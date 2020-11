Ex-BBB Carol Peixinho mostra corpaço na praia

Rio - A ex-BBB Carol Peixinho, de 35 anos, aproveitou esta segunda-feira para se bronzear. Ela esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde exibiu seu corpão com um biquíni bem pequenininho. Carol estava acompanhada por uma amiga. Para quem não lembra, a musa fez parte do "BBB 19", cuja campeã foi Paula Von Sperling.

Você pode gostar