Por iG

Publicado 23/11/2020 19:31 | Atualizado 23/11/2020 19:36

Datena libera Lucas Martins do #BrasilUrgente após contato do repórter com motorista infectado por #Covid_19: "Pelos protocolos da Saúde você não pode continuar trabalhando. A preocupação com sua saúde é maior do que a preocupação com qualquer outra coisa." pic.twitter.com/9TB8zBBBib — Deriky Pereira (@derikypereira) November 23, 2020

Enquanto apresentava o "Brasil Urgente" ao vivo nesta segunda-feira (23), Datena descobriu que um dos repórteres da BandNews teve contato com uma pessoa infectada pelo novo coronavírus . Imediatamente, o apresentador dispensou Lucas Martins , dizendo para o profissional que ele fosse cuidar de sua saúde em casa."Parece que tem um motorista que teve contato com o Lucas Martins que está com Covid-19. O Lucas ficou sabendo disso agora e eu também. Eu não sou médico da Band , mas pelos protocolos naturais o Lucas não pode trabalhar, não preciso nem consultar o médico da Band ", disse Datena ."Se você acabou de saber eu agradeço demais a sua participação, mas infelizmente pelos protocolos da saúde você não pode continuar trabalhando. A gente vai dar um jeito de rendê-lo, sua preocupação com a sua saúde é maior que qualquer coisa. Você está literalmente dispensado. Você pode ir para casa e procurar o médico se for necessário", concluiu.O apresentador ainda criticou quem não leva a doença a sério. "E dizem que não tem Covid nem em São Paulo e nem no Brasil", afirmou, acrescentando que preferia perder um repórter do que "arriscar a vida".