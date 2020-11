Por O Dia

24/11/2020

Rio - A música "Siempre He Estado Aquí", lançada em 13 de setembro, marca o retorno discográfico do RBD , grupo mexicano que fez sucesso pela América Latina e Europa entre 2004 e 2008. No entanto, os fãs não esperavam é que o novo single também vai ter um videoclipe.