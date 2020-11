Diversão

Kelly Key celebra amadurecimento pessoal e profissional: 'É libertador'

Cantora lançou este ano o álbum 'Do jeito Delas', com regravações de suas músicas em parceria com Clau, MC Rebecca, Luísa Sonza, Gabi Martins, Preta Gil, Pocah, Cynthia Luz e Gabily

Publicado há 3 horas