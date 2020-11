Giovanna Ewbank e Zyan Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2020 14:48

Giovanna Ewbank fez um comparativo de fotos dela criança com o filho Zyan. No Instagram, a apresentadora brincou com a semelhança entre os dois.

"Achei igual a mim nessa foto", escreveu nos Stories. A montagem inicialmente foi feita por um fã clube de Gioh, que gostou e acabou compartilhando na conta pessoal.

Além de Zyan, Giovanna e Bruno também são pais de Títi e Bless.

