Jorge Vercillo Mari Righez/ divulgação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 16:24 | Atualizado 24/11/2020 16:27

Jorge Vercillo sobe ao palco do Vivo Rio, nos dias 27 e 28, às 21h, para seus primeiros shows presenciais em meio a pandemia. No formato "voz e violão" e intimista, o espetáculo terá roteiro baseado nos principais hits dos quase 25 anos de carreira do cantor.

"Esse show é muito especial para mim, pois me aproxima do público cada vez mais, onde canto os meus maiores sucessos em versões bem intimistas, e da forma como as músicas nasceram pra mim", comenta Jorge.

A casa de shows e a equipe do artista frisam que todos os protocolos de saúde e distanciamento social serão seguidos. O show será realizado com lugares pré-marcados, respeitando a capacidade de 1/3 dos lugares do estabelecimento e o uso da máscara é indispensável.



Serviço:



Quando: 27 de novembro, às 22h e 28 de novembro, às 21h.



Onde: Vivo Rio - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro



Vendas somente online em vivorio.com.br





Valores:



Setor 1: R$260,00



Setor 2: R$190,00



Setor 3: R$150,00



Setor 4: R$120,00



Camarote A: R$260,00



Camarote B: R$200,00



Balcão: R$120,00



Frisa: R$150,00