Justin Bieber Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 18:29 | Atualizado 24/11/2020 18:30

Nesta terça-feira foram anunciados os indicados para a edição de 2021 do Grammy. Justin Bieber foi nomeado em categorias Pop e, por isso, reclamou nas redes sociais.

O cantor concorre a quatro prêmios neste ano, como Melhor Performance Pop Solo e Melhor Álbum de Pop Vocal com Changes. "Ao Grammy, estou lisonjeado por ser reconhecido e apreciado pela minha arte. Eu sou muito meticuloso e intencional a respeito da minha música. Dito isso, eu quis fazer um disco de R&B. 'Changes' foi e é um disco de R&B, e não ser reconhecido como um disco de R&B é muito estranho para mim. Eu cresci admirando a música R&B e querendo fazer um projeto que encarnasse esse som. É estranho ver que ele foi colocado nessa categoria, considerando dos acordes às melodias e ao estilo vocal, até as batidas hip hop que foram escolhidas, que o fazem ser indiscutivelmente e inegavelmente um disco de R&B! Para ser claro, eu absolutamente amo música pop, mas não foi o que eu quis fazer dessa vez. Minha gratidão por ser respeitado por meu trabalho continua, e estou orgulhoso por ter sido indicado de qualquer forma", escreveu o cantor.



Publicidade

"Por favor, não confunda isso com eu sendo ingrato, essa é só minha opinião, queira ou não queira. Obrigado às pessoas que lugaram para que eu tivesse quaisquer indicações", acrescentou.

Publicidade