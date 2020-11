Gloria Groove lança 'Suplicar', mais uma faixa do EP 'Affair' Rodolfo Magalhães

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 20:30 | Atualizado 24/11/2020 20:32

Gloria Groove anuncia, para a alegria dos fãs, a faixa “Suplicar”, o quarto lançamento do EP “Affair”, que ocupa a 2ª posição da tracklist oficial. A faixa, que chega acompanhada de videoclipe, segue o projeto no estilo musical R&B, estilo norte-americano que a inspirou no início da carreira.



As faixas lançadas até agora, em ordem diferente da tracklist, já estão completando o esperado ‘quebra cabeça’. O primeiro single, “A Tua Voz”, chegou apresentando o terceiro capítulo, após uma semana “Vício” trouxe a primeira fase de toda a história, depois veio “Sinal” na quarta posição e, agora, “Suplicar, chega como o segundo e mais novo capítulo. Haja coração para desvendar as fases da paixão, que no final vai contar com uma história, que vai fazer sentido por completo, quando todas as músicas estiverem liberadas. Falta uma!



O novo EP “Affair”, anunciado no mês de outubro, conta com 5 faixas, transformando o lançamento em um projeto audiovisual completo, do jeito que a cantora gosta.