Lorena Simpson lança video oficial de 'Make Me Go' Divulgação

Por O Dia

"Make Me Go” ganhou um clipe nesta terça-feira. O clipe foi produzido pela patinadora da seleção brasileira Vic Arantes. Nas imagens, a atleta está acompanhada da sua irmã Mel Arantes e juntas elas transformam o som da música em movimentos artísticos em cima dos patins. O video já está disponível no canal do Youtube da Lorena.



“O video de ‘Make me go’ foi uma surpresa linda que eu recebi! A atleta da seleção brasileira de patinação artística Vic Arantes criou, dirigiu, atuou, e patinou ao lado de sua irma Mel Arantes no vídeo que se tornou o visual da música no YouTube! Eu já havia pensado em algo com patins pra fazer um vídeo para esse single mas as meninas me surpreenderam demais” Conta Lorena.



A cantora vem se preparando para novos projetos e lançamentos, um deles é uma participação no novo CD edição deluxe da Pabllo Vittar, mais especificamente na faixa “Flash Pose”.