Rio - Taylor Swift, Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) e Justin Vernon (Bon Iver) criaram um álbum que transcendeu gêneros musicais - uma jornada musical que nos permite chorar e rir, e durante esses tempos difíceis, nos faz sentir como se não estivéssemos tão sozinhos. Eles gravaram “folklore” a milhares de quilômetros de distância um do outro e nunca estiveram na mesma sala juntos ...

... até agora. 'Folklore: sessões no long pond studio' foi filmado no interior do estado de Nova York em setembro de 2020 e terá estreia exclusiva no Disney+ na quarta-feira, 25 de novembro, às 17h (horário de Brasília-DF). Taylor, acompanhada pelos co-produtores Aaron Dessner e Jack Antonoff e com a participação especial de Justin Vernon (Bon Iver), executa cada música de seu álbum aclamado pela crítica, “folklore” e pela primeira vez, revela as histórias e segredos por trás de todas as 17 músicas.'folklore: sessões no long pond studio' foi dirigido por Taylor Swift e filmado em 6 câmeras sem espelho Lumix S1H com lentes Leica embutidas no estúdio, junto com uma Alexa LF com uma Angenieux 24-290 em uma câmera robótica Furio com mais de 9 metros de pista curva.