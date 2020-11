Por O Dia

Rio - Formada por Ursoleone, GB e Porto; A Banca 021 é um dos nomes fortes do Rap e traz uma pitada do MPB para seu novo álbum: Lírios São Deusas. O projeto, que foi lançado na última semana, apresenta um clipe de cada faixa semanalmente no YouTube. Nesta quarta, o curta será de Menina Poeta, que conta com participação de Joca e Kalebe, e pode ser conferido no link

“Sentimento, saudade e desejo que não passa, em meio ao caos que jamais tínhamos imaginado viver nessa vida. Sem o ir e vir, observando a vida da janela, escrevendo e pensando: Quando finalmente eu vou poder te ver, Menina Poeta?”, explica o trio de onde veio a inspiração para a canção.Com 8 faixas inéditas e um foco maior na MPB, o álbum Lírios São Deusas traz as raízes do Brasil de forma única. As canções são repletas de conteúdo, sentimento, melodias sofisticadas, instrumental de qualidade, que vai muito além da música.A Banca 021, que participou da última edição do Rock in Rio, no palco Supernova, conquistou um público fiel na faixa “Libra”, que ultrapassa 20 milhões de visualizações do clipe no YouTube e 14.4 milhões de execuções no Spotify.