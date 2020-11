Muse Maya Divulgação

Rio - Muse Maya despeja doses cavalares de sensualidade e talento no seu novo single "Sauce", que chega hoje aos aplicativos de música. O lançamento faz parte do projeto Bandele, liderado por Baco Exu do Blues que apresenta seis canções inéditas acompanhadas de clipes com a performance de cada artista neste mês da Consciência Negra.

"Uma mulher perfeita é uma mulher preta descendo até o chão... Te olho torto você está na palma da minha mão", dizem alguns dos versos que exaltam o autocuidado e o poder da mulher. Com produção de Dactes, a faixa traz, em meio à envolvência do ritmo e papo reto dos versos, uma mensagem importante para a valorização da mulher preta.

“Sauce é sobre ser tudo aquilo que eles tiraram da gente, e não ser nada daquilo que eles queriam que a gente fosse” – revela Muse – “Pro dia da Consciência Negra fiz uma letra sobre se sentir e ser linda, gostosa, desejada. Ser a mulher sexy que tem o sauce, mas sem pertencer a alguém. Quero falar que a gente não precisa aceitar o papel imposto a nós, que nós podemos reescrever quem somos, o que queremos e o que a gente merece.Que podemos nos tornar a mulher que sonhamos. E falar o mais importante: somos lindas, gostosas e merecedoras.”

Palavra oriunda da Nigéria, Bandele significa "nascidos longe de casa". E este foi o nome adotado pela 999 para seu mais novo projeto liderado por Baco Exu do Blues e que envolve ele, Maya e outros quatro artistas: Vírus, Dactes, Young Piva e Celo Dut. Ao todo serão seis faixas inéditas lançadas com direito a performances audiovisuais. É uma avalanche de talento do selo 999, que segue investindo na música preta brasileira.