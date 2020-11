Luana Piovani Reprodução de internet

Por O Dia

No Instagram, Luana Piovani publicou o trailer da série portuguesa "O Clube", na qual ela vive uma garota de programa. O que chamou mais atenção dos seguidores foi o tamanho do bumbum da atriz.



Luana Piovani na série 'O Clube' Reprodução

Publicidade

Nos comentários, um seguidor perguntou se ela usava dublê para as cenas de lingerie. "É dublê ou é você mesma com aquele popozão? Se for você, de Ferrari batida não tem nada. Está mais para Porsche"?", questionou, se referindo ao fato de Luana ter se chamado de "Ferrari batida" no passado.

Luana fez questão de responder e garantiu que não usa dublê: "Raba minha, sim".

Publicidade