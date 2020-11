Museu da Imagem e do Som recebe premiação internacional para preservação do acervo Divulgação

A Fundação do Museu da Imagem e do Som, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj), foi contemplada pelo edital promovido pelos fundos internacionais Prince Claus Fund and Gerda Henkel Foundation, que contava com participantes de todo o mundo.



O MIS vai receber cerca de € 18 mil euros (R$ 120 mil) para a aquisição de equipamentos para melhoria na preservação do seu acervo. O projeto prevê o monitoramento das condições ambientais dos itens da instituição através de sensores ligados 24h por dia, podendo elaborar procedimentos e ações para mitigar os riscos provocados pela ação das intempéries do meio-ambiente.



"A preservação e conservação do acervo do Museu da Imagem e do Som, através de seu gerenciamento de risco, representa o aumento da seguridade e manutenção deste acervo representativo de parte significativa da memória carioca e nacional. Tal projeto garante a segurança, o controle e a preservação dos itens do acervo MIS, principalmente no que se refere a furtos e sinistros, variação de temperaturas e umidade", diz Clara Paulino, presidente da Fundação Museu da Imagem e do Som.



O Fundo Prince Claus é de origem holandesa e desde 1996 apoia a cultura e o desenvolvimento de instituições. Já a Gerda Henkel Stiftung é uma fundação baseada em Düsseldorf, na Alemanha, responsável por promover a preservação do patrimônio cultural, especificamente em regiões em crise. Juntos, os dois órgãos internacionais vão repassar a premiação ao MIS, de caráter emergencial, que será utilizado integralmente no projeto.



A cerimônia online ocorre no próximo dia 2 de dezembro. Mais informações neste link.