Humorista Carlos Villagrán, o Quico de 'Chaves', posta homenagem a Maradona Reprodução do Instagram

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/11/2020 19:50

O ator Carlos Villagrán, o Quico do seriado "Chaves", usou seu Instagram para postar uma homenagem a Diego Armando Maradona O ex-jogador de futebol argentino morreu nesta quarta-feira, 25, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.



"Assim como todos os mexicanos, sofri muito com o falecimento do grande, grande, grande Diego Armando Maradona. Nunca te esqueceremos, campeão!", escreveu o humorista, relembrando foto antiga ao lado do craque.