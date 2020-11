Sabrina Sato surge loiríssima Divulgação

Sabrina Sato usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do pai, Omar Rahal. Segundo a apresentadora, ele se encontra internado desde o último dia 14 por causa do coronavírus.

Além de falar sobre o estado de saúde do pai, Sabrina também aproveitou e exaltou o trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia. Ela e o marido, Duda Nagle, já estão recuperados da doença. "Graças a Deus está melhor. Hoje saiu da UTI, foi pro quarto. A gente tem orado muito. Ele foi internado dia 14 de novembro, um dia antes do aniversário dele. Ele fez três exames, dois deram negativo e o terceiro deu positivo", explicou pelos Stories, do Instagram.

"Quando saiu o positivo, como ele é diabético, conversei com médicos e decidimos interná-lo. Meu irmão [o empresário Karin Sato] está com ele direto. Eu fiquei com Zoe, porque Duda está com Leda no hospital e está direto com ela lá. Pra vocês entenderem a loucura desse período", completou Sabrina.