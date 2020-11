Famosas aderem à moda da franja descolorida Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 27/11/2020 08:00

Rio - Mais um fim de semana chegando e, com ele, o merecido descanso. Para transformar a parte mais aguardada da semana em um momento divertido, selecionamos alguns eventos com atrações musicais, debates e apresentações de teatro. Além das já tradicionais lives e dos shows que começam a voltar pela cidade, mais um modelo se consagra: o formato híbrido, que consiste em apresentações presenciais, mas que também são transmitidas simultaneamente pela internet.

Dentre as apresentações mais esperadas do fim de semana, está o show de Luan Santana, Simone e Simaria, hoje, às 19h, no Youtube. E, para quem espera por uma programação internacional, a cantora Dua Lipa (que fez sucesso com a música 'Don't Start Now') convida Elton John, J Balvin e diversos outros artistas para sua live. O show, que promete ser uma superprodução, também acontece hoje, às 20h30, e os ingressos podem ser comprados no site da cantora.

Com o aumento dos casos de covid-19 em todo país, vale lembrar que as máscaras de proteção continuam sendo indispensáveis em qualquer evento. Ah, e claro, também é importante evitar aglomerações.

Lives

Sexta



Geraldo Vianna e Maurício Tizumba, às 16h - Instagram da UBC Música

Numa Ciro e Lan Lanh, às 17h - Youtube da Numa Ciro

Luan Santana, Simone e Simaria, às 19h - Youtube dos cantores

Otto, sábado, às 19h - Youtube do Sesc SP

Israel & Rodolffo e George Henrique & Rodrigo, às 20h - Youtube Israel & Rodolffo

Dua Lipa convida Elton John, Miley Cyrus, J Balvin e outros, sexta, às 20h30 - Plataforma LiveNow (Ingressos por cerca de R$ 70 no site da cantora)

Minas Sonoras, às 20h30 - Facebook das Minas Sonoras



Sábado



Programa Blim-Blem-Blom com Tim Rescala e Orquestra Petrobras Sinfônica, às 12h - Youtube da Sala Cecília Meireles

Show Antonio Nóbrega e Sexteto, às 19h - Youtube (Ingressos a partir de R$ 15 pelo Sympla)

17º Festival #ZiriguidumEmCasa, às 20h - Youtube do Ziriguidum

César Menotti & Fabiano, às 20h - Youtube VillaMix



Domingo



Musical 'João e Maria', às 16h - Youtube da Fundação Arcelor Mittal

Rick & Renner, às 16h - Youtube



Eventos presenciais

Sexta



Pedro Mariano, às 19h - Teatro Riachuelo (Ingressos a partir de R$ 50)

Jorge Vercillo, às 22h - Vivo Rio (Ingressos a partir de R$ 120)



Sábado



Pretinho da Serrinha, Grupo Revelação e mais no Show Beneficente do Renascença, às 15h - Renascença Clube (Ingressos a partir de R$ 20)

Jorge Vercillo, às 21h - Vivo Rio (Ingressos a partir de R$ 120)

Eventos híbridos

Sexta



Mombaça e banda, às 19h - Presencial na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, com entrada franca e Live pelo Youtube do Mombaça

Somamos Festival - Tuim + Banda Pietá + Tropicals (DJ), às 19h30 - Presencial a R$ 50 no Teatro Prudential e Live a R$ 14 pela plataforma do teatro



Sábado



Somamos Festival - Beraderos, às 20h - Presencial a R$ 50 no Teatro Prudential e Live a R$ 14 pela plataforma do teatro