Ivete Sangalo e MC Zaac lançam 'Não Pode Parar'

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 08:06 | Atualizado 27/11/2020 09:30

Rio - Ivete Sangalo lançou nesta quinta-feira a música "Não Pode Parar", em parceria com MC Zaac. A canção tem muito suingue e elementos de funk. O clipe começa de uma maneira divertida, com um áudio das gêmeas de Ivete perguntando: "Vamos começar o show?".

A cantora está empolgada com a canção e é só elogios para o funkeiro. "Gravar com o Zaac foi sensacional, o processo de composição também... Ele é um talento. Me sinto muito bem cantando com ele. É uma música pra cima, gosto de tudo dessa música, letra, ritmo, clipe!!! Estou muito empolgada", afirmou a cantora.

Gravado na Praia do Forte, na Bahia, o clipe conta com a direção de Bruno Iglioti. Com colagem de recortes coloridos, Ivete e Zaac aparecem em cena acompanhados de bailarinos que dançam ao som da música.

"Não existem palavras para expressar o quanto estou feliz e grato por participar desta canção com Ivete. Ela é uma grande artista que sempre admirei muito, sempre tive muito carinho. Poder trabalhar com ela é um sonho realizado. Tenho certeza que o público vai amar o clipe, que gravamos com tanto amor", comemorou MC Zaac.