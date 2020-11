Cantora Branka lança clipe sobre empoderamento Divulgação

Rio - A cantora e compositora Branka lança o clipe de seu novo single autoral, “Palavras sinceras”, que já está disponível nas plataformas digitais. A canção fala sobre relacionamento abusivo e empoderamento feminino.

“Estou num momento de grande autoconhecimento e maturidade. Uma fase em que, dia após dia, sinto a delicada sensação de que minha inspiração pra compor está mais aflorada", revela Branka.

O clipe de "Palavras sinceras" foi gravado no final de setembro, mostrando mulheres em processo de empoderamento, que vão se libertando do sofrimento de relacionamentos abusivos, descobrindo que podem decidir a própria vida.

Com direção, roteiro e fotografia de Marcio Freitas, o videoclipe da canção teve participação de várias mulheres, de diferentes gerações, inclusive da filha de Branka, Ana Júlia, de 21 anos. A gravação foi no Studio Ingo Rosler, em Santa Teresa, e contou com três músicos convidados: Carlinhos 7 Cordas, Dirceu Leite e Hudson dos Santos.