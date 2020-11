Linha Livre - A arte de Bruno Big Divulgação

Publicado 27/11/2020 10:04

Rio - O carioca Bruno Carneiro Mosciaro, mais conhecido como Bruno Big, se destaca por ser um artista multidisciplinar, trabalhando em diferentes suportes e sempre em busca de novas técnicas.

Bruno é formado em Comunicação Visual pela PUC-RJ, sendo especialista em História da Arte e Arquitetura, com estudos na área das gravuras, disciplina na qual deu aulas por mais de 15 anos na faculdade onde se formou.

Ele é conhecido pelas linhas fluidas e pela gestualidade impressa no seu trabalho, utilizando-se de novas linguagens, sem perder nunca seu DNA artístico.



Sua presença na arte de rua é marcante em sua carreira. Por isso, frequentou inúmeros eventos ao redor do mundo, criando murais e participando de exposições em galerias de Paris, Nova York, entre outras, além de ter pintado painéis em Chicago, Paris, Amsterdam, Minsk e Pequim.

Na exposição que faz no Centro Cultural Correios, LINHA LIVRE, Bruno apresentará trabalhos em técnicas variadas, mostrando sua nova fase de pinturas, em acrílica e aquarela, e de esculturas em cerâmica. Dentre suas pinturas, algumas caminham para a abstração e outras para o figurativo, sempre demonstrando a preocupação do artista em pesquisar na procura de encontrar a forma mais correta de produzir suas obras.

Bruno não para de experimentar diversos rumos dentro da sua própria linguagem, buscando sempre a evolução da sua expressão artística. Além da visita presencial, a exposição também poderá ser vista em um tour virtual que será lançado nesta semana no site do artista, em um vídeo 360 graus.

As obras mais recentes expostas nessa exposição foram criadas no ateliê do artista na Serra do Rio de Janeiro, o que proporcionou a ele iniciar uma nova fase, onde a gestualidade e a liberdade nitidamente se manifestam.

A Curadoria de LINHA LIVRE é de Carlos Bertão e o Design Expositivo e Iluminação ficam a cargo de Alê Teixeira.



Serviço



LINHA LIVRE está aberta à visitação de Terça-feira a Domingo, de 12:00 às 19:00hs, entre 5 de novembro e 24 de janeiro de 2021.

ENTRADA GRÁTIS