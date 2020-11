Por O Dia

Publicado 27/11/2020 19:06

A dupla Mariana & Mateus lança, pela Sony Music, o Vol.1 do DVD Lado a Lado, com 4 faixas, nesta sexta-feira, dia 27 de novembro. A gravação do projeto foi a realizada em Londrina-PR em março de 2020, o DVD conta com 15 faixas, sendo elas 7 canções inéditas e 8 regravações de canções próprias que marcaram toda a trajetória dos irmãos.Lado a Lado será apresentado em EPs, o primeiro com 4 canções, sendo 2 inéditas - “Ela na farra e eu na fossa”, estilo modão sertanejo; “Amnésia” , uma vaneira romântica; e duas regravações que fizeram parte do DVD Nosso Mundo (2018) - “O tal do Ex” e “Chá de esquecimento”.A gravação aconteceu no Parque de Exposições Ney Braga, espaço onde acontece a maior feira agroindustrial da América Latina, a Expo-Londrina. O evento contou com aproximadamente 10 mil pessoas, utilizando toda a estrutura do palco principal, além de efeitos de som e imagem que abrilhantaram o show.Apesar de os irmãos cantarem desde pequenos, consideram uma formação mais profissional a partir da gravação de seu primeiro CD. O registro do DVD Lado a Lado foi em comemoração aos 10 anos de carreira da dupla. A intenção é apresentar ao público novas músicas, ritmos, arranjos e letras que prometem cair no gosto de todos, além de relembrar, com uma repaginada, as músicas que marcaram sua história.O DVD Mariana & Mateus “Lado a Lado” promete encantar a todos os fãs da música sertaneja. Assim como este universo tem unificado os mais variados estilos e ritmos, Mariana & Mateus apresentam nesse material também a sua paixão pelo estilo sertanejo em suas mais variadas composições, do modão ao romântico e da vaneira ao funknejo.Ouça agora as 4 faixas do Vol.1 Lado a Lado: