28/11/2020

Dia 28 de novembro, às 17h, o Projeto Ilhas do Rio apresenta em seu canal no youtube o espetáculo interativo infantil “A Batalha da Natureza”, criado por João Miranda com base nas pesquisas do projeto, que vem desde 2011 fazendo todo o levantamento da fauna e da flora do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro. Em sua primeira versão online, a montagem auxilia na educação ambiental, apresentando de forma lúdica e divertida a problemática enfrentada hoje com o lixo e seu descarte indevido. No fim da apresentação, os espectadores são convidados a interagir com os personagens através de um jogo de perguntas e respostas para brincar com toda a família. Quem quiser, também poderá fazer o download de uma cartilha com a história em quadrinhos do espetáculo. Em “A Batalha da Natureza”, o público aprenderá sobre as drásticas consequências que a poluição causa no meio ambiente e como esse ciclo também prejudica a todos. Os personagens Atobá, Tartaruga, Bromélia, Cacto e Peixe conduzem o público a rever antigos hábitos que aparentemente são inofensivos, mas que, na verdade, impactam a qualidade do meio ambiente. A peça conta a história de um atobá que, após uma grande tempestade, volta à ilha para ver como estão seus amigos e fica surpreso com a quantidade de lixo que encontra por lá. Juntos, plantas e animais decidem bolar uma maneira de ensinar aos humanos a maneira certa de descartar seu lixo. A apresentação é dividida em dois blocos. No primeiro, temos a exibição da peça e, no segundo, os personagens comandam um divertido quizz com as famílias. Cada uma é dividida em duas equipes para responder se a pergunta é verdadeira ou falsa. Para baixar a cartilha, basta acessar o link ou o QR code que estará disponível no canal. O espetáculo é apoiado pelo WWF-Brasil desde 2019 e hoje integra o escopo de atividades do Projeto Ilhas do Rio, realizado pelo Instituto Mar Adentro, com a curadoria técnica do WWF-Brasil e o patrocínio da JGP e da Associação AIEP. Para assistir, acesse https://www.youtube. com/projetoilhasdorio. E para fazer o download da cartilha, acesse http://abre.ai/batnat

Tudo bem em ser diferente

Ao mesmo tempo enigmático e atraente, o fundo do mar costuma despertar a curiosidade das crianças. As cores, as ondas, os diferentes – e por vezes inusitados – seres que habitam os mares e oceanos. Tudo cria o ambiente ideal para dialogar com o público infantil sobre um tema cada vez mais presente na vida e na literatura: a diversidade. Assim nasce, pela parceria da escritora e psicopedagoga Roselaine Pontes de Almeida e a ilustradora Michelle Duarte, “Tudo bem não ser igual – cada um é único e especial”. Juntas, elas ajudam a responder a uma questão comum a muitas crianças: o que acontece quando eu me percebo diferente dos meus colegas e amigos? A história parte de um dos seres mais emblemáticos das águas, a arraia. O peixe de cauda longa sai a passear e depara-se, na vasta imensidão, com uma enguia, um caracol, águas-vivas, anêmonas, uma tartaruga-marinha e, é claro, os cardumes de peixes coloridos. O semblante da protagonista logo denuncia o sentimento de tristeza e desânimo. Os amigos, então, percebem e vêm ao encontro dela para procurar entender seus motivos. E foi aí o espanto! Mal sabia ela qual a percepção que os colegas marinhos tinham sobre sua aparência e sua essência. O acolhimento revelou-se como uma grata surpresa, levando os leitores a mergulharem em temas como aceitação, empatia e singularidade. Valores, aliás, presentes em muitas das obras da Saíra Editorial, que buscam sensibilizar e conscientizar o público infantil na construção de um mundo mais crítico e reflexivo. A publicação sai por R$ 26,00 e pode ser adquirida em https://amzn.to/3e6UUh0

Boneca com surpresa

O Natal está cada vez mais próximo e os pedidos mais comuns de muitas crianças para o Papai Noel esse ano são, sem dúvidas, itens da mini doll mais fashion desse mundo. A boa notícia é que, para os que comprarem produtos L.O.L. Surprise! até o natal, além da boneca, terão direito também a uma grande surpresa. Até 25/12, na compra de qualquer produto L.O.L. Surprise! na plataforma hospedada dentro do site da Ri Happy (www.rihappy.com.br/lol) ou nas lojas físicas da Ri Happy, os clientes ganharão um código de acesso e com ele poderão efetuar o download do filme exclusivo no Brasil, L.O.L. Surprise! Winter Disco – disponível nas versões desktop e mobile. Para ter acesso, os clientes deverão realizar o cadastro completo com a Ri Happy no ato da compra e receberão via email um link e o código de acesso ao filme em até 10 dias após a data da compra. A promoção promete agradar mini fãs das bonecas que vão se divertir com a animação.

Todos têm direito ao amor

Com a intenção de mostrar às crianças que não importam as diferenças e que todos devem ser amados, o livro “Miado do escuro”, da autora Gisele Carmona, acompanha a trajetória de um gatinho preto que busca entender o motivo de ser sido deixado para trás sozinho. Sem entender porque não consegue um lar e o preconceito das pessoas, ele enfrenta os desafios do dia a dia - fome, frio, abandono - até que aparece uma chance de finalmente ser feliz. O valor do livro é R$20,00 + frete, e tem como público alvo crianças de 2 a 6 anos. A produção independente está disponível para compra diretamente com a autora, que pode ser contatada pelo WhatsApp (11 96072-9962), e-mail (gizacarmona@gmail.com) ou redes sociais https://www.instagram. com/gisele_carmona.escritora/

Plataforma de alfabetização para crianças com deficiência auditiva e surdas

Alinhada à missão de levar o digital a todos para tornar o mundo um lugar mais conectado e melhor, a Huawei lançou no Brasil o StorySign, primeira plataforma de alfabetização do mundo para crianças surdas, que usa Inteligência Artificial e realidade aumentada para ajudar crianças com deficiência auditiva e surdas a aprenderem a ler. Desenvolvido em parceria com a União Europeia de Surdos, a Associação Britânica de Surdos, a Penguin Books e a Aardman Animations, entre outras instituições, o StorySign permite dar vida a algumas das histórias preferidas das crianças, usando tecnologia de ponta para captura de movimento e animação, garantindo que as expressões faciais e as mãos dos personagens apresentem a representação perfeita das Libras, criando um personagem virtual divertido. Em parceria com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - Feneis, a Huawei pôde entender os desafios da população, encontrando soluções tecnológicas que possam verdadeiramente revolucionar o processo de alfabetização de crianças com deficiência auditiva e surdas. Entre os livros, estão "Gildo", de Silvana Rando, da editora Brinque-Book, e "A Festa Encrencada", de Sônia Junqueira, da editora Ática. O aplicativo Huawei StorySign é gratuito e funciona em smartphones e tablets, com suporte a iOS e Android. Download na Huawei AppGallery , App Store ou Google Play Store .

Thanksgiving Day on-line

Celebrado principalmente nos Estados Unidos, o Thanksgiving Day, ou Dia de Ação de Graças, vai ser lembrado pelo Ibeu através de um dos ícones da data, hoje, dia 27, das 19h às 20h: o peru. Trata-se de um evento do Make It Happen @ Ibeu, que convida crianças de 3 a 9 anos para uma divertida atividade em inglês. Munidas de cartolina branca, palito de picolé, giz de cera ou lápis de cor, durex, tesoura, biscoito Oreo e jujubas ou balas Fini, elas farão um turkey puppet, instruídas pelas professoras Duda e Dayane. O acesso será realizado através do Google Meet e o link do formulário de inscrição é https://bit.ly/ IbeuThanksgiving

Diversão e doação caminhando juntas

O combate ao novo coronavírus levou famílias por todo país a permanecerem em casa tendo que reinventar suas rotinas e resgatando momentos prazerosos entre pais e filhos como forma de aliviar os momentos de tensão. A brincadeira em família voltou com força total aos lares brasileiros nesse período da pandemia, atividades muitas vezes simples, mas repletas de criatividade e permitindo que as crianças sonhem alto. Nesse tom esperançoso de “brincar por dias melhores”, a turma do Grupo Ri Happy e da Editora MOL lançam em dezembro mais dois novos baralhos da coleção de sucesso “Cata uma Carta!”. E dessa vez com novidades! Serão dois novos modelos – “Mundo da Fantasia” e “Truques Mágicos” - e ambos com o conceito “2 em 1”: atividades na frente e verso de cada carta. O roteiro conta com brincadeiras do tipo “faz de conta”, criação de histórias coletivamente, truques de mágica e jogos clássicos de baralho. Todas bem simples de brincar, reunindo pais e filhos e garantindo horas de diversão, além do estímulo ao desenvolvimento infantil. E dessa vez serão duas ONGs beneficiadas: as vendas dos baralhos realizadas pela Ri Happy seguem revertidas para a AACD e a rede PBKIDS também entra, de forma inédita, no projeto e venderá os baralhos com as doações destinadas ao Instituto Ayrton Senna (IAS). Vale lembrar que os baralhos foram pensados para crianças e adultos se divertirem juntos e tudo isso por um preço acessível e inserindo a doação na rotina do consumidor. Cada baralho será vendido por R$ 8,90 em todas as lojas físicas e sites da Ri Happy e PBKIDS, além da loja virtual da Editora MOL (www.bancadobem.com.br). Os modelos estarão disponíveis a partir do dia 01/12 e seguem à venda no início de 2021.

A inclusão de um é a inclusão de todos

O caso do jovem carioca Willian da Silva Alves de Melo, atualmente com 23 anos, tem ganhado repercussão nacional. Diagnosticado com Esclerose Múltipla aos 11, ele vem lutando por melhores condições das pessoas com deficiência desde novo - aos 17, foi convidado para participar do programa Jovem Parlamentar e lá defendeu e conseguiu enriquecer um projeto de lei para inclusão de todos os portadores da doença na sociedade e mercado de trabalho. Porém, atualmente, o estágio da doença chegou ao limite e Willian não consegue mais se levantar da cama. No caso dele, sua família está em um embate judicial com o Estado, pois o Sistema Único de Saúde não fornece a medicação Ocrelizumabe Ocrevus 30mg/ml, a única que pode ajudá-lo a retomar suas atividades motoras - cada dose do medicamento custa R$ 35 mil e são necessárias quatro doses por ano. Alguns empresários se solidarizaram com a causa e Willian conseguiu o montante para uma das doses. Entretanto, a maior questão é a dependência do SUS, que não dá o suporte para as pessoas diagnosticadas com EM. Para quem quiser saber mais sobre o caso do Willian e a EM, basta acessar o Instagram @willian_de_pe_ novamente. Além disso, foi criado um abaixo-assinado - https://cutt.ly/nhaEO1M

Arte presencial e online

Respeitando integralmente os protocolos para a reabertura de espaços culturais no país - entrada apenas com agendamento on line, controle da quantidade de pessoas no prédio, fluxo único de circulação, medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e sinalizadores no piso para o distanciamento -, as atividades presenciais do CCBB Educativo - arte & educação, no Rio de Janeiro, reabriram ao público esta semana, mediante agendamento prévio pelo site ccbbeducativo.com ou aplicativo eventim.com.br. A programação é voltada para públicos restritos, com horários reduzidos e todos os recursos necessários, de segurança para prevenção contra o novo coronavírus. As oficinas artísticas do Lugar de Criação, destinado às crianças e suas famílias, acontecem sempre aos sábados, a partir das 15h, na sala do educativo, e as visitas mediadas à exposição “Alphonse Mucha: o legado da Art Nouveau” são destaques da programação presencial. São disponibilizadas, também, visitas acessíveis em Libras às quintas e sábados, no horário das 16h. E além da programação presencial, a partir de agora, uma grande parte das atividades realizadas pelo programa passam a acontecer online, permitindo que públicos de diferentes cidades tenham acesso a um amplo conteúdo de arte e educação. Entre essas atividades, figuram visitas virtuais às exposições; o Com a Palavra, que convida profissionais de diferentes áreas para conduzir visitas especiais; e ainda atividades do Lugar de Criação, que também podem ser realizadas de casa. E neste sábado, 28 de novembro, às 15h, o público mirim e suas famílias estão convidados a participar das oficinas de artes, com exercícios de experimentação de materiais, sons e movimentos em processos artísticos, voltados à criação de imagens (nos sábados seguintes, o Lugar de Criação promoverá oficinas de histórias, com encontros de leitura mediada de livros ilustrados, seguidos pela criação de narrativas e invenção, com imagens e textos reunidos em publicações artesanais; oficinas de saberes, com produção de narrativas a partir dos imaginários culturais dos participantes, em diálogo com a cidade onde vivem e as exposições em cartaz e os jogos de arte, voltados à criação em artes, explorando brincadeiras que envolvem estratégias das artes visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita). As inscrições para as atividades do Lugar de Criação devem ser feitas pelo site www.ccbbeducativo.com. E mais: no dia 30 de novembro, às 15h, com inscrições através do site do educativo, acontece a “Semana do Educador”, que oferece aos professores e professoras a visita mediada virtual à exposição “Alphonse Mucha: O legado da art nouveau”, além de conteúdos preparados exclusivamente para a comunidade escolar e educadores sociais. No mesmo dia, tem oficina remota do Lugar de Criação. Vale lembrar que todo mês haverá uma nova proposta com atividades artística online de criação para crianças, jovens e adultos. A ideia é brincar com quem está perto e com quem está longe. Para saber mais, acesse ccbbeducativo.com.

Locação para eventos com descontos na semana da Black Friday

O Centro Cultural Jerusalém (CCJ), espaço já conhecido na rota de turismo do Rio de Janeiro por ter a maior maquete de Israel do país como cenário principal, se tornou um grande atrativo para a realização de eventos no Rio. E na semana da Black Friday, o espaço está oferecendo descontos de 20% para quem fechar o evento até o final do mês. Além disso, o CCJ tem promoção "casadinha" no souvenir: a cada produto comprado, sejam livros, camisas ou opções de presente, o desconto é de 50% na segunda unidade. O CCJ fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 4242, em Del Castilho e funciona das 9h às 19h.