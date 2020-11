Jakelyne Oliveira e Tays Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 16:44 | Atualizado 28/11/2020 17:01

Jake e Tays conversaram após a briga na festa dessa sexta-feira . Visivelmente mais calma, as peoas decidiram falar seus pontos de vista e melhorar o clima em "A Fazenda".

fotogaleria

Publicidade

"O que ficou parecendo é que eu estava no meio de vocês dois plantando 'picuinha'. Pareceu que eu estava no meio de vocês dois fazendo com que vocês brigassem, sendo que eu fui uma das pessoas que mais te aconselhou a se resolver com ele", disse Jake.

Jake e Tays conversam e expõem seus pontos depois do desentendimento da noite dessa sexta (27) Será que as peoas vão se acertar?



Veja #AFazenda12 ao vivo https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/Ko7C8LECB2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 28, 2020

Publicidade

Tays rebateu e disse que achou grave as palavras da amiga. "Na minha cabeça, tudo o que você falou para mim foi um absurdo, eu achei grave, achei que ele não estava nem aí para mim. Foi o que eu interpretei. Se eu interpretei errado, estou pedindo desculpa", respondeu.

Jake lembra da conversa que teve com Biel durante a #FestaAFazenda dessa sexta (27)



Veja #AFazenda12 ao vivo https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/mHMvw97iYa — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 28, 2020

Publicidade

Após toda treta na festa, Biel e Tays continuaram juntos. A cantora chegou a ficar mal com a briga e chorou, enquanto o cantor aproveitou e detonou Jake, falando que ela era responsável pelas confusões dos dois.