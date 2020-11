Marília Mendonça Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 21:27 | Atualizado 28/11/2020 21:28

Com o foco total na dieta, Marília Mendonça compartilhou, neste sábado, o seu cardápio do dia. Após fazer um jejum de 18 horas, a cantora se deliciou com um prato de jiló.



De acordo com um vídeo compartilhado no Instagram, Marília está fazendo uma dieta de redução de carboidrato. Além do jiló, a cantora contou que também comeu milho e frango.

"Só um jilozinho aqui para quebrar o meu jejum de 18 horas, de ontem para hoje. Lembrando que o jiló é só para começar. Com certeza, não vou comer só isso daqui. É enquanto o restante do almoço fica pronto. Tem gabiroba também com jiló, minha duplinha do amargo. Quem gosta? Só para completar o prato goiano, tem franguinho hoje e coloquei um pouquinho de milho, porque não resisto. Estou fazendo dieta low carb (sem carboidrato) e esse milho é só uma escorregada, mas está tudo certo. É só tirar a fruta do lanche", disse.