Tássia Reis e DJ Thai lançam 'Preta' Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 11:21

Rio - DJ Thai, do Heavy Baile, acaba de lançar "Preta" em parceria com Tássia Reis. A faixa, que também ganhou videoclipe divulgado no YouTube, é uma música feita pra se jogar ou ouvir coladinho com quem se gosta.

“Esse é um funk somado ao trapzinho lento, com toda uma dinâmica que chega fazendo charme entre variações de ritmos, toques eletrônicos e linhas orgânicas marcadas pela guitarra e sax. Ambos, tocados por mim”, destaca o beatmaker, multi-instrumentista, produtor e compositor que, há alguns meses, vem lançando projetos em que também canta.

“Sinto que esse single traz uma vibe leve, sendo um contraponto nesse momento difícil e complexo que vivemos agora. Faz a gente querer dançar, celebrar a nossa cultura e sorrir diante das nossas vidas”, completa Tássia Reis.

“Vale ressaltar que gosto de aprender e absorver os pontos de vista e as vivências femininas. Isso me faz evoluir e é o que me motiva diariamente. Quando eu comecei a produzir, fazia mais rap e era um movimento de maioria masculina. Agora priorizo feats com mulheres. A ideia e a narrativa que elas acrescentam são sempre uma baita escola pra mim”, finaliza.