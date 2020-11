'Uma Máquina para Habitar' retrata Brasília sob o olhar estrangeiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 13:39

Rio - O mês de dezembro começa com um presentão para os cinófilos. A quinta edição do ARCHcine – Festival Internacional de Cinema de Arquitetura, entre os dias 1º e 11, vai exibir 56 filmes de graça por meio da plataforma Looke. O evento faz parte do calendário do Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA). Nos dias 2 e 4, o festival contará com uma mostra especial em homenagem a esse título inédito concedido pela Unesco em parceria com a União Internacional dos Arquitetos (UIA) à cidade do Rio.

O festival abre, nesta terça-feira , com o longa “Uma Máquina para Habitar”, de Yoni Goldstein e Meredith Zielke (EUA), e o curta-metragem experimental “Revolução dos Afetos”, de Ingrid Gerolimich (RJ). Enquanto a produção norte-americana relaciona e aproxima as construções icônicas de Oscar Niemeyer em Brasília com o misticismo, o curta nacional reflete em uma narrativa experimental os impactos da pandemia no afastamento dos corpos.

Serão oferecidos prêmios aos melhores curta e longa metragens das tradicionais Mostras Competitivas, a partir da escolha do júri popular. Os curtas brasileiros concorrem ainda ao Prêmio Arquiteturas, oferecido pela Arquiteturas Film Festival Lisboa, que garante a exibição do vencedor na próxima edição do festival português. "Em uma temporada repleta de desafios em função da pandemia da Covid-19, a produção audiovisual demonstra toda a sua capacidade de adaptação, (re)invenção e criatividade", comenta Diogo Leal, diretor do ARCHcine.

Os filmes da mostra competitiva serão distribuídos em sessões temáticas, com foco na arquitetura e no urbanismo. Buscar uma ampla reflexão sobre o ambiente urbano é o norte do evento. No 5º ARCHcine, o público poderá conferir todos os seus longas: “Favela É Moda” (2019),“Deixa na Régua” (2016), “A Batalha do Passinho” (2013), e “L.A.P.A.” (2008). Além de homenagear o cineasta Emílio Domingos, o 5º ARCHcine 2020 passeia em tom de homenagem por Rio de Janeiro e Brasília.

Mostras especiais

A Mostra Brasília 60 Anos celebra o aniversário da capital federal. No total, 14 filmes participam nas duas mostras, entre curtas e longas metragens. Um dos destaques da programação é o filme “Brasília: Contradições de uma Cidade Nova”, de Joaquim Pedro de Andrade. Realizado em 1967 pelo cineasta brasileiro, o filme recebeu a Menção Honrosa no Festival de Brasília daquele ano e apresenta reflexões sobre o sexto aniversário da capital federal.



O 5º ARCHcine 2020 é realizado de 1º a 11 de dezembro na plataforma Looke, com programação gratuita para todo o território nacional. Todos os filmes ficarão disponíveis por 24 horas, exceto os da Mostra Homenagem Emílio Domingos.