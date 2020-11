Gisele Bündchen posa de biquíni e faz reverência à lua Reprodução Internet

Rio - Gisele Bündchen postou no Instagram, na tarde desta segunda-feira, uma foto em que aparece de biquíni fazendo reverência à lua. "O que você está fazendo hoje te deixa mais perto de onde quer estar amanha?", perguntou a modelo na legenda da imagem.

Gisele tem o costume de falar sobre o meio ambiente e seu contato com a natureza nas redes sociais. Recentemente, ela postou uma foto colhendo alimentos com a filha, Vivien, em uma horta comunitária. "A comida é uma das ferramentas mais poderosas de que dispomos para ajudar dar um 'up' no nosso sistema imunológico. Eu realmente acredito no antigo ditado: 'Deixe o alimento ser o seu remédio', pois senti uma grande diferença em minha vida quando comecei a fazer melhores escolhas alimentares. Quando comemos alimentos vivos (e não processados), seus nutrientes e vitaminas nos mantêm mais saudáveis e também ajudam nosso corpo a funcionar melhor", disse na ocasião.