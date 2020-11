Vitão lava louça com avó de Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Luísa Sonza se derreteu toda com o namorado Vitão lavando louca com sua avó nesta segunda-feira. Pelo Stories, do Instagram, a cantora mostrou o momento fofo em família.

"Vou morrer de amor", escreveu Luísa. Logo depois, ela se divertiu com a avó dando instruções ao cantor.

Em seguida, a cantora brincou com as reclamações do namorado por ela ter pedido para ele esquentar água para ela. Tendo o pedido atendido pela avó, Luísa brincou nas redes sociais. "E a vó faz tudo mais uma vez", disse.