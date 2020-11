Angélica e Grazi Massafera Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 15:04

Grazi Massafera publicou uma foto para parabenizar Angélica pelos 47 anos, mas o que chamou atenção mesmo foi o abdômen sarado das amigas.



No registro, a dupla aparece em roupas de academia, em uma foto tirada durante o treino. Na imagem, a atriz escreveu: "O dia é dela. Feliz novo ciclo, Lora! Que sorte poder conviver com tanta luz, inteligência, humor, carisma e amor. Você é gigante! Love you".

Os fãs repararam mesmo no corpo sarado das duas. "Vocês não cansam de esfregar esses tanquinhos na minha cara", escreveu uma. "Deusas", comentou outra. "Misericórdia de beleza", brincou outro.