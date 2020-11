Maraisa Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 16:31

Maraisa aproveitou o dia de descanso no Rio, nesta segunda-feira, para pegar um sol. A cantora compartilhou um clique nas redes sociais em um hotel na cidade.

"A marquinha vem", escreveu ela no Stories. Já no Twitter, brincou: "ou eu consigo a marquinha ou eu pego uma insolação mesmo. Tem dez dias que eu to tentando tirar a marca do top da corrida".

Publicidade