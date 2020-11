Filha de Paul Walker presta homenagem nos sete anos da morte do pai Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 17:42

Nesta segunda-feira, a morte de Paul Walker completa sete anos. Para homenagear a data, Meadow Walker, filha do ator, publicou uma lembrança com o pai nas redes sociais.

"Dia bobo para lembrar com tristeza. Hoje é uma celebração do amor e da felicidade que você trouxe ao mundo. Aqui está uma foto do meu melhor amigo e eu cochilando", publicou ela em sua rede social. Quando Paul morreu, Meadow tinha 15 anos.



Publicidade