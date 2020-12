Marquinhos de Oswaldo Cruz Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 18:13

O Dia Nacional do Samba é comemorado nesta quarta-feira, dia 02 de dezembro. Um clássico deste dia, o trem do samba vai partir, mas de uma maneira diferente este ano, devido a pandemia do novo coronavírus.

Para não haver aglomeração, nesta quarta-feira, dia 02, a partir das 19h, será realizada uma grande live do Trem do Samba na quadra da Portela, que será transmitida nas páginas de YouTube e Facebook do Trem do Samba e da Fitamarela.

O evento terá participação das tradicionais Velhas Guardas da Portela, Mangueira, Salgueiro, Império Serrano e Vila Isabel, além de shows de Marquinhos de Oswaldo Cruz, Jorge Aragão, Monarco, Nelson Sargento, Noca da Portela, Marquinhos Diniz , Marlon Sete, Tia Surica e Zé Luiz do Império.

Entre os convidados especiais estão: Gilsinho (intérprete Portela); Nilo Sério (mestre de bateria da Portela); Nilce Fran (coordenadora de passistas da Portela), Jeronimo da Portela (baluarte) e Selminha Sorriso (porta-bandeira da Beija-Flor).



Importante frisar que, durante a live, serão arrecadadas doações para o projeto social Mesa Brasil Sesc, com o qual o Trem do Samba tem uma antiga parceria, já tendo arrecadado, em uma única edição, 2,5 toneladas de alimentos.





Serviço:



Live do Trem do Samba



Data: 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba

Horário: 19h



Local: Quadra da Portela



Endereço: Rua Clara Nunes,81



Classificação: Livre



Mais informações: 21-97042-3109