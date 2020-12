Maria Rita Divulgação

Por iG

Publicado 30/11/2020 18:18 | Atualizado 30/11/2020 18:20

Na tarde desta segunda-feira (30), a cantora Maria Rita foi até o Twitter pedir ajuda aos seus seguidores. A artista queria saber onde poderia encontrar um lugar que vendesse ingredientes separados para ela preparar uma refeição completa.



"Alguém sabe me dizer se existe no Rio alguma empresa que venda os itens fracionados de uma refeição completa? Tipo, quero um macarrão com um molho específico — em vez de comprar a refeição do restaurante, eu compro os ingredientes pra fazer", questionou.