Gisele e Tatá falaram sobre maternidade em live Reprodução/Divulgação

Por O Dia

Em uma live no Intagram, Gisele Bündchen e Tatá Werneck compartilharam algumas experiências sobre como foi a maternidade para cada uma.

Na conversa, Tatá relembrou alguns momentos difíceis tanto psicologicamente, quanto fisicamente. "Sempre ouvi coisas boas sobre estar grávida, mas eu passei por dificuldades e me senti muito solitária. Eu tinha uma visão muito romântica sobre gravidez e comecei a me culpar muito por não estar bem. Nunca tinha visto relato de mulheres, parecidos com o que vivi. Passei nove meses vomitando, vomitava 30 a 40 vezes por dia, vomitava até na cara do Rafa", brincou.

Gisele também falou das dificuldades que teve com a maternidade, principalmente com seu primeiro filho, Benjamin, de quase 11 anos. "É tanta responsabilidade que você se perde. Eu não conheço uma mulher que não tenha essa fase de mãe que esquece que tem um outro ser dentro de você. Que você não é só mãe, é ser humano com necessidades. Eu parecia uma leoa, eu não queria que ninguém encostasse no meu filho. Se minha mãe não tivesse passado um mês comigo eu não teria dormido. Ela foi um anjo no céu. Ela tirava o bebê de mim para eu dormir pelo menos três horas seguidas", disse Gisele.