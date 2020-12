Simone e Simaria João Viegas

Por Nathalia Duarte

Publicado 01/12/2020 07:00

Os fãs que curtiram o “Bar das Coleguinhas” agora podem aproveitar a companhia de Simone e Simaria em casa. Na sexta-feira, as irmãs lançaram o EP audiovisual “Debaixo do Meu Telhado”, gravado na residência de Simone. Um projeto mais intimista, com pegada popular, mas sem perder a energia que só as coleguinhas têm. Produzido em apenas 15 dias, o trabalho teve Simaria como a cabeça de tudo.



“Fazer alguma coisa nessa pandemia é bom demais, principalmente a gente que está há muito tempo parado. Isso conforta e alegra o coração. A Simaria chegou e disse: ‘Vamos gravar um DVD amanhã’. Eu falei: Minha filha eu vou ganhar neném. Como a gente vai fazer? Mas no fundo deu tudo certo”, se diverte Simone.



“Foi uma experiência muito bacana. É claro que dá uma certa preocupação de fazer algo corrido e de encontrar músicas legais em cima da hora, mas acredito que Deus tem sempre algo especial esperando por nós e dessa vez não foi diferente. P estilo segue muito popular, a gente fez uma coisa na pegada do ‘Bar das Coleguinhas’ e linhagem do que está rolando: Piseiro misturado com sertanejo com a essência da dupla”, conta Simaria.

fotogaleria



O trabalho será dividido em duas partes. A primeira, tem como carro chefe “Foi Pa Pum”, escrito por Daniel Caon, namorado de Rafa Kalimann, e Juan Marcus, e conta com quatro músicas no total. Em janeiro, será lançada a segunda parte, com mais quatro músicas. Além de “Foi Pa Pum”, o projeto ainda conta com “Aí lascou”, com a participação de Dilsinho, “Na classe”, com Bruno & Marrone, e “Presente de Deus”.



“Fui eu que escolhi as parcerias. No começo, a gente queria fazer um projeto voltado para o sertanejo mais antigo, mas as coisas foram andando para outro rumo. Liguei para Dilsinho e ele foi uma graça. Um menino bom, simples. Muito bom de fazer música. Em ‘Foi Pa Pum, a Rafa me disse que o namorado era compositor, ela me mandou a música e na hora que a gente ouviu, amou. Ela começa sofrendo e daqui a pouco a pessoa dá a volta por cima. É isso que a gente deseja para a galera: beijo na boca, amasso gostoso e é isso”, explica Simaria.



A ideia original era seguir com o “Bar das Coleguinhas” para a estrada, com shows em todo o Brasil, mas, com a chegada da pandemia e a agenda de shows canceladas, as irmãs tiveram que se replanejar e lançaram o “Debaixo do Meu Telhado” como uma preparação para o que espera os fãs no próximo ano.



“O ‘Bar das Coleguinhas’ ficou muito bom, não tem quem não escute as músicas. Se você olhar o conjunto real do negócio, está impressionante: os fãs cantando tudo, a gente está linda no vídeo, o repertório é de lascar o cano. A gente quer levar o ‘Bar’ para a estrada, mas não deu por causa da pandemia, explica Simaria. “E aí como a gente queria lançar algo novo, o ‘Debaixo do Meu Telhado’ foi um esquenta para o ‘Bar das Coleguinhas Vol 2’ com shows na estrada”, completa Simone. O trabalho será dividido em duas partes. A primeira, tem como carro chefe “Foi Pa Pum”, escrito por Daniel Caon, namorado de Rafa Kalimann, e Juan Marcus, e conta com quatro músicas no total. Em janeiro, será lançada a segunda parte, com mais quatro músicas. Além de “Foi Pa Pum”, o projeto ainda conta com “Aí lascou”, com a participação de Dilsinho, “Na classe”, com Bruno & Marrone, e “Presente de Deus”.“Fui eu que escolhi as parcerias. No começo, a gente queria fazer um projeto voltado para o sertanejo mais antigo, mas as coisas foram andando para outro rumo. Liguei para Dilsinho e ele foi uma graça. Um menino bom, simples. Muito bom de fazer música. Em ‘Foi Pa Pum, a Rafa me disse que o namorado era compositor, ela me mandou a música e na hora que a gente ouviu, amou. Ela começa sofrendo e daqui a pouco a pessoa dá a volta por cima. É isso que a gente deseja para a galera: beijo na boca, amasso gostoso e é isso”, explica Simaria.A ideia original era seguir com o “Bar das Coleguinhas” para a estrada, com shows em todo o Brasil, mas, com a chegada da pandemia e a agenda de shows canceladas, as irmãs tiveram que se replanejar e lançaram o “Debaixo do Meu Telhado” como uma preparação para o que espera os fãs no próximo ano.“O ‘Bar das Coleguinhas’ ficou muito bom, não tem quem não escute as músicas. Se você olhar o conjunto real do negócio, está impressionante: os fãs cantando tudo, a gente está linda no vídeo, o repertório é de lascar o cano. A gente quer levar o ‘Bar’ para a estrada, mas não deu por causa da pandemia, explica Simaria. “E aí como a gente queria lançar algo novo, o ‘Debaixo do Meu Telhado’ foi um esquenta para o ‘Bar das Coleguinhas Vol 2’ com shows na estrada”, completa Simone.

Publicidade