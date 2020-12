Diversão

Simone e Simaria falam sobre as influências em 'Debaixo do Meu Telhado': 'É um piseiro misturado com sertanejo'

Dupla lançou EP audiovisual na última sexta-feira. Em entrevista, irmãs falam sobre o trabalho novo, parcerias e maternidade

Publicado há 3 horas