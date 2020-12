São Paulo, 07/03/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - A cantora Marília Mendonça durante turnê "Todos os Cantos", realizado no Espaço das Américas, em Barra Funda, São Paulo, na noite desta sexta-feira (06). Foto: Victoria Silveira/Parceiro/Agência O Dia Victoria Silveira/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 09:22 | Atualizado 01/12/2020 09:24

Rio - O YouTube divulgou, nesta terça-feira, a lista dos vídeos brasileiros mais vistos na plataforma em 2020. O ranking mostra que "Graveto", música de Marília Mendonça lançada em janeiro, é o clipe musical mais visto. O vídeo acumula mais de 230 milhões de visualizações na plataforma.

A lista divulgada leva em conta as visualizações locais de videoclipes oficiais, entre o primeiro dia do ano e a data 15 de novembro. A dupla Henrique e Juliano, com "Volta por baixo", e o MC Niack, com "Oh Juliana", completam o pódio

O grupo de forró Os Barões da Pisadinha é o único a aparecer duas vezes no ranking, com as faixas "Basta você me ligar", em parceria com Xand Avvião, e "Recairei".

Além de Marília, a cantora pop Luísa Sonza é a outra mulher a figurar na lista com trabalho individual. Em 10º lugar, ela aparece com a música "Braba".

Confira o TOP 10 compelto:

1. Marília Mendonça - "Graveto"

2. Henrique e Juliano - "Volta por baixo"

3. MC Niack - "Oh Juliana"

4. Os Barões da Pisadinha - "Basta você me ligar" (ft. Xand Avião)

5. Os Barões da Pisadinha - "Recairei"

6. Dennis & MC Don Juan - "Te prometo"

7. Poesia Acústica #9 - "Melhor Forma" (participação de L7NNON, CHRIS, Xamã, Lourena, Cesar Mc, Djonga e Filipe Ret)

8. MC Marks - "Deus é por nós"

9. Eduardo Costa - "Ainda tô aí"

10. Luísa Sonza - "Braba"