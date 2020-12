Giulia Bertolli e Lilia Cabral em 'A Lista' Ricardo Brajterman / Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 14:29

Rio - A 14ª FITA – Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis, um dos mais importantes festivais de teatro do país, terá início na próxima sexta-feira, dia 4 de dezembro, e vai até o dia 20 do mesmo mês. A atriz Lilia Cabral é a homenageada do evento, que conta com uma programação que contempla 37 produções.

Devido a pandemia causada pela Covid-19, a edição deste ano será diferente, em respeito às normas de segurança definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde do Brasil. Todas as atrações do festival poderão ser assistidas de forma remota, com sessões gratuitas. Metade da programação terá sessões com público presencial, seguindo, obviamente, as normas de segurança.



Publicidade

Lília Cabral, homenageada desta edição, abre a programação com “A lista”, de Gustavo Pinheiro, na qual a atriz divide a cena com Giulia Bertolli. Muitas mulheres empoderadas marcam presença no evento, aliás. É o caso de Júlia Lemmertz (“Simples assim”), Analu Prestes (“As crianças”), Maitê Proença (“O pior de mim”), Clarice Niskier (“Coisas de mãe”), Rosane Gofman (“Eu sempre soube”) e Nany People (“Tsunany”).

As apresentações com plateia vão ocupar o Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, no prédio do Centro Cultural Teophilo Massad, no coração da cidade. Serão disponibilizados ao público 105 lugares do teatro. Uma das marcas da mostra, a tenda com capacidade para 1.500 espectadores, não será montada este ano.