Caio Paduan e Cris Dias em São Miguel do Gostoso Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 07:57

Rio - Cris Dias e Caio Paduan estão curtindo uns dias de férias em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. O casal está postando várias fotos no clima praiano no Instagram. Nesta terça-feira, eles apareceram com roupas de praia tomando um vinho. "Momentos especiais", escreveu Cris na legenda da imagem.

Veja mais fotos abaixo:

