Britney Spears completa 39 anos e ganha homenagem do namorado, Sam Ashgari Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 11:59 | Atualizado 02/12/2020 12:03

Rio - Britney Spears está completando 39 anos nesta quarta-feira. A cantora ganhou uma homenagem do namorado, Sam Ashgari, com quem se relaciona há quatro anos. Ele postou no Instagram um vídeo em que Britney aparece cantando "Parabéns" sem parar. "Amor, a gente já entendeu. É seu aniversário", brincou. "Feliz aniversário para minha leoa. Estamos comemorando, vamos comemorar até o final do ano. Vamos começar a comer bolo", completou.

Veja mais fotos abaixo:

