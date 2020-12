Rodrigo Globo/Paulo Belote e reprodução

Publicado 02/12/2020 16:06 | Atualizado 02/12/2020 19:03

De acordo com Vanessa Goulart, neta de Nicette Bruno, o quadro da atriz, internada com coronavírus, permanece estável. A notícia foi dada através de uma publicação no Instagram da jovem.



"Continuamos firmes e fortes na fé, na união e no amor! O quadro permanece estável, é muito forte o poder da oração! Canalizaremos hoje às 18 e as 19h! Muito obrigada por toda a energia emanada!", escreveu Vanessa no Instagram.



Ontem, Beth Goulart, filha de Nicette, relatou uma piora no estado de saúde da mãe. "Ela teve uma ligeira piora. Foi necessário sedar e intubar. Tenho muita fé, essa doença é assim mesmo. É uma luta e vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e vamos vencer essa luta", afirmou a atriz, em vídeo caseiro publicado no Instagram.







