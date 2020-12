Mayra Cardi Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 21:34

No Instagram, Mayra Cardi mostrou que perdeu peso desde o fim do casamento com Arthur Aguiar. Nos Stories, a coach apareceu usando um short folgado no corpo e disse que o motivo da perda de peso foram as traições.



"Para você, minha amiga, que quer emagrecer super rápido e me pergunta de hora em hora como se faz para emagrecer da maneira mais rápida e mais barata possível, eu tenho uma dica para lhe dar. Dica super saudável da Mayra Cardi: chifre", brincou ela.



Publicidade

Mayra Cardi Reprodução