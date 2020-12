Ludmilla perde a peruca nas Ilhas Maldivas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 10:11

Rio - Ludmilla contou no Instagram, nesta quinta-feira, um momento divertido de sua viagem em família para as Ilhas Maldivas. A cantora relatou que sua lace, que é uma espécie de peruca feita com fios humanos, caiu enquanto ela andava de tobogã.

"Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu não disse que a minha lace estava soltando um pouco? Então, eu vim para a piscina do hotel, porque ontem minha mãe veio e foi legal, ai eu fui brincar no tobogã e desci com a GoPro. Desci algumas vezes, em uma delas, quer dizer, na última né, porque depois fiquei aterrorizada, a minha lace saiu", contou.