Xande de Pilares Divulgação

Por O Dia

Rio - Xande de Pilares acaba de alcançar a marca de mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify e é o próximo convidado do projeto O Bar do Zeca Pagodinho Convida. O sambista criou , especialmente para a ocasião, o show " Falando de Samba" que será apresentado nas três primeiras quintas de dezembro com repertório diferente a cada semana. Na primeira, dia 3/12, Xande interpreta sambas que foram marcantes dos anos 70 até os atuais, na segunda, dia 10/12, canta músicas de autores que influenciaram sua carreira como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Fundo de Quintal. E, para finalizar, o último dia, 17/12, será reservado para homenagear compositores oriundos de Escolas de samba como Monarco, Geraldo Babão, Gracia do Salgueiro, entre outros.