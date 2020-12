Valesca faz ensaio fotográfico em Búzios @farhat

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 15:22 | Atualizado 03/12/2020 15:23

Valesca Popozuda aproveitou as belezas naturais de Búzios, na Região dos Lagos, para realizar um ensaio fotográfico.



Com looks variados, a cantora fez alguns cliques nas praias e em alto mar. Valesca também aproveitou a oportunidade e falou sobre os planos para a chegada do verão.

“Eu quero mesmo é voltar a trabalhar, tudo aquilo que não fiz em 2020 por conta da pandemia”, revela a cantora, que quer produzir um novo trabalho para lançar em janeiro. “Tem música, clipe e tem feat novo chegando”, completa .