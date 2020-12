Dulce Maria Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 21:17 | Atualizado 03/12/2020 21:22

Dulce María usou as redes sociais para anunciar o nascimento de María Paula, sua primeira filha com Paco Álvarez.

fotogaleria

Publicidade

No Instagram, a cantora publicou uma foto de mãos dadas com a menina e se declarou na legenda. "Não há palavras que consigam expressar tudo o que estou sentindo. Primeiramente obrigada a Deus por nos deixar experimentar o maior milagre da vida, o maior presente de Deus, a expressão do nosso amor imenso. Uma experiência transformadora, sua vida se divide em um antes e depois. Não se sabe quanto pode aguentar, mas por amor você se faz mais forte. Tudo valeu a pena por te conhecer e te ter agora em meus braços, pequena guerreira. Obrigada Paco por ser o melhor pai para a nossa bebe linda que chegou para mudar as nossas vidas. María Paula, te amamos com todo nosso ser. Te prometo fazer de tudo o que esteja em mim para ser a melhor mãe para você, minha linda estrela. Te amamos", escreveu.